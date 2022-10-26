الرياض 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسرأس مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، وفد المملكة المشارك في المؤتمر الـ (36) لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس.وأكد المدير العام أن مشاركة المملكة في المؤتمر تأتي امتدادًا لدورها في متابعة وتشخيص حجم آثار وأضرار المخدرات في الوطن العربي والعالم، وتعزيز إجراءات التعاون الدولي وتبادل المعلومات للتصدي لنشاطات شبكات الجريمة المنظمة عمومًا، وجريمة المخدرات خصوصًا.وشدد اللواء القرني على أن وزارة الداخلية في المملكة اتخذت إجراءات حازمة لمحاربة ومكافحة آفة المخدرات، بالقبض والضبط والتوعية، وإحباط محاولات الشبكات الإجرامية لتهريب وترويج سمومها، من خلال ضربات أمنية استباقية، بالتعاون مع الجهات الشريكة داخليًا، والدول الشقيقة والصديقة.// انتهى //20:33ت م0217