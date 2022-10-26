الرياض 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر أكاديميتها وبالشراكة مع أكاديمية طويق المسار الأول من (معسكر سواهر)، تحت اسم (أساسيات أنظمة كاميرات المراقبة الذكية) الذي يهدف إلى بناء قدرات وطنية واعدة في مجال أنظمة كاميرات المراقبة الذكية، حيث يمنح المعسكر المتدربين فرصة فريدة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية والتقنية، وذلك بتوفير محتوى تدريبي مُكثف طُور من قبل أفضل المختصين والشركات الرائدة في المجال.وتهدف (سدايا) من خلال إطلاقها المعسكر إلى إكساب المتدربين القدرة على فهم وتحديد أنواع ومواصفات الكاميرات الذكية الملائمة لمتطلبات حالات الاستخدام المتقدمة، واكتساب المعرفة في تخطيط المواقع وتحديد أماكن وضع الكاميرات، إضافة إلى الحصول على المهارات الفنية اللازمة لتركيب وربط الكاميرات الذكية بالمواقع.وأوضحت (سدايا) أنه يشترط للالتحاق بالمعسكر الذي سيبدأ أول مساراته في 13 نوفمبر المقبل حتى 8 ديسمبر في مقر أكاديمية طويق بالرياض، أن يكون المتقدم من مواطني ومواطنات المملكة الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات التقنية، مع إجادة اللغة الإنجليزية.ودعت الهيئة الراغبين في الالتحاق بأول مسارات المعسكر إلى زيارة الرابط التالي: https://swaher.bootcamp.sa/ويأتي إطلاق (معسكر سواهر) من (سدايا) تزامناً مع موافقة مجلس الوزراء على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وتلبيةً لمتطلبات الجهات الحكومية والخاصة، وضمن جهودها في بناء قدرات وطنية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال برامج متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية.ويُعد مسار (أساسيات أنظمة كاميرات المراقبة الذكية) بمثابة نقطة انطلاق لسلسلة من المسارات في مجال أنظمة كاميرات المراقبة الذكية التي ستُطلق خلال الفترة المقبلة تحت مظلة (معسكر سواهر).// انتهى //20:33ت م0218