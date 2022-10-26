الرياض 1 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 26 أكتوبر 2022م واستلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، والشرقية (1,964,401) اتصال خلال شهر ربيع الأول من عام 1444هـ، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.وبلغ عدد البلاغات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (661,579)، وفي منطقة الرياض وصل عدد البلاغات المستقبلة إلى (870,450)، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد البلاغات المستقبلة إلى (432,372)، بإجمالي مكالمات مستقبلة في المناطق (1,964,401) مكالمة.// انتهى //20:46ت م0219