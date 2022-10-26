الكويت 1 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسأعربت دولة الكويت عن إدانتها للاقتحامات المستمرة والاعتداءات الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم على المدن الفلسطينية، ومنها مدينتا نابلس ورام الله التي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني.وحذرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم من عواقب هذا التصعيد العسكري الخطير الذي يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة.ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والسعي لبذل المساعي لإقامة دولته المستقلة.//انتهى//20:59ت م0221