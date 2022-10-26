سياسي / سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني
الأربعاء 1444/4/1 هـ الموافق 2022/10/26 م واس
الرياض 1 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واس
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.
وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات المتينة بين المملكة وبريطانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها بجميع مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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21:04ت م
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