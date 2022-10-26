الرياض 1 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات المتينة بين المملكة وبريطانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها بجميع مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//21:04ت م0222