جدة 01 ربيع الآخر 1444 هـالموافق 26 أكتوبر 2022 م واسأفصح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولية اليوم عن عقد شراكة مع " فيلم العُلا" ليكون راعيًا إستراتيجيًا للمهرجان في دورته الثانية التي ستقام في مدينة جدة خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر القادم.وسيقدم " فيلم العُلا " بموجب هذه الشراكة جائزتين ماليتين بقيمة 50,000 دولار لكل منهما، الأولى لأفضل فيلم سعودي، والثانية من تصويت الجمهور، تشجيعًا لزوّار المهرجان على تقدير الإبداع السينمائي، بهدف تشجيع الجائزة للمواهب والأعمال السعودية المبتكرة والوفيّة لهويّتها وتراثها وعمقها الثقافي.وتعزّز الشراكة بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي و" فيلم العُلا " الاحتفاء بأهم الإبداعات السينمائية العربية والعالمية، وتقديمها للجمهور، مع تقديم محافظة العُلا أمام رائدي صناعة السينما المشاركين في المهرجان من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى رعاية ودعم المواهب.ويحتضن جناح "فيلم العُلا" في سوق البحر الأحمر السينمائي، العديد من الأنشطة والحلقات النقاشية والعروض الحصرية والترويج للتضاريس الجغرافيّة الفريدة التي تتألّق بها محافظة العُلا، إلى جانب خصم بنسبة 40 في المئة، ومجموعة من الحوافز التي تسهم في دعم إنتاج مشاريع الأفلام الطويلة، على المستويين الدولي والمحلّي، وتشجيع المسلسلات التلفزيونية والإعلانات التجاريّة والأفلام الوثائقية، التي تخطط للاستعانة بمواقع المحافظة للتصوير والإنتاج.وأوضح الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، محمد التركي، أن العُلا تُعد جاذبة لكل صانعي الأفلام والمنتجين على حدٍّ سواء، متطلعًا إلى مشاركتها كموقع فريد وتاريخي ثّري مع جمهور مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على مدى السنين القادمة, لافتًا إلى أن الشراكة الإستراتيجية مع " فيلم العُلا " تتجسّد ضمن دورة المهرجان الثانية من خلال جائزتين مهمّتين تحتفي بالمواهب السعودية وبالمواهب السينمائية الإقليمية والدوليّة بشكل عام، عبر منصّة المهرجان بالمساهمة في ازدهار الصناعة، من أجل تذليل الظروف أمام المواهب المحليّة والعالميّة لرواية وتصوير قصصهم ضمن أبهى المواقع الإنتاجيّة، ومن بينها العُلا بمواقعها، وطبيعتها، ومناخها، وتضاريسها، ذلك أن الاستعانة الإنتاجية بمواقع التصوير المحلّية من شأنها التعزيز من ازدهار الصّناعة.من جانبها قالت المديرة التنفيذية "لفيلم العُلا ، شارلين ديليون جونز ، نسعد بدعمنا مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي نشترك معه في عدّة أهداف إستراتيجيّة وفنّية وثقافيّة وإبداعية، حيث نسعى من خلال شراكتنا مع المهرجان إلى الارتقاء بصناعة الأفلام داخل المملكة ودعم المواهب المحليّة ، فيما تأتي رعايتنا لجائزتي الأفلام الأكثر إثارة وتميزًا على ضوء خططنا تجاه العُلا، ونتطلع للعمل مع المهرجان للنهوض بقطاع السينما في المملكة خلال السنوات القادمة.يذكر أن إدارة "فيلم العُلا" عملت منذ تأسيسها عام 2020 على تعزيز ودعم الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في محافظة العُلا، من خلال الحرص على ابتكار منظومة عمل خصبة ومتكاملة لصناعة الأفلام، وتشرف الإدارة على عملية تطوير البنية التحتية في مجال صناعة الأفلام بالمحافظة، التي تشمل في مرحلتها الأولى بناء اثنين من استوديوهات الأفلام لتلبّي توقّعات أصحاب المشاريع السينمائية حاليًا.وتتألق محافظة العُلا بالتضاريس الطبيعية والتراثية مما يجعلها وجهة فريدة لصُنًاع الأفلام حول العالم، حيث تم مؤخرًا تصوير مجموعة من الأفلام داخل المحافظة، كفيلم الإثارة القادم " قندهار" للمخرج ريك رومان وبطولة جيرارد باتلر، وفيلم الدراما " تشيري" للأخوين روسو ، من بطولة توم هولاند، إضافة إلى تصوير فيلم سعودي يحمل اسم " نورة "، من إخراج السعودي توفيق الزايدي، ويشارك في تمثيله نُخبة من نجوم المملكة.// انتهى //22:12ت م0228