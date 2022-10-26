جيزان 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واستمكن فريق طبي سعودي مكون من أطباء جراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان من إنقاذ شاب عشريني تعرض لنزيف في قاع الجمجمة، وإصابات متعددة في منطقة العنق نتيجة حادث مروري، وذلك بإجراء عملية جراحية طارئة تكللت بالنجاح .وأوضحت صحة جازان أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد المركزي استقبل مريضا عشرينيا كان قد تعرض لحادث مروري، وبعد إجراء الكشف الطبي عليه وإجراء الفحوصات اللازمة تبين أن المريض يعاني من قطع في الشريان السباتي الباطن الأيسر نتج عنه تجمع دموي ضاغط، أعاق وصول الدم للشق الأيسر من الدماغ, وبعد دراسة حالته الصحية من قبل الفريق الطبي تقرر على الفور إدخال المريض إلى قسم العمليات وإجراء عملية جراحية طارئة.وبينت أن الفريق تمكن من إصلاح الشريان وإفراغ التجمع الدموي المصاحب، وتم إدخال المريض إلى قسم العناية المركزة بعد العملية، ومتابعته حتى تحسنت حالته الصحية, حيث تم نقله الى قسم التنويم, ليغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء, من دون حدوث أي مضاعفات.// انتهى //22:20ت م0230