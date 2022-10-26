حائل 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واساختتمت القوات الخاصة للأمن البيئي مشاركتها في مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لمزاد الإبل بمنطقة حائل، والتي تمثلت في معرض توعوي وتثقيفي, لتعريف زوار المهرجان بدور القوات في حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، ودور السلامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة.وحظي المعرض باهتمام الزوار، حيث قدّم منسوبو القوات لهم تعريفًا بنشأتها ومهامها ونطاق مسؤولياتها الميدانية، والدور البارز الذي تحققه من خلال وجودها في مناطق المملكة، والتعريف بأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية البيئية المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة، والتوعية بالمخالفات البيئية وآثارها السلبية على البيئة والعقوبات المترتبة عليها.// انتهى //22:30ت م0232