تونس 1 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسأحبط حرس الحدود البحري التونسي هجرة غير شرعية انطلاقاً من السواحل الشرقية التونسية في اتجاه الضفة الأوروبية من المتوسط.وأفادت "الداخلية التونسية" في بيان اليوم أنه تم خلال العملية إيقاف 26 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، كما تم حجز مراكب ومعدات استعملت في عمليات الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى إحالة الموقوفين على الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.//انتهى//22:31ت م0233