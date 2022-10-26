الرياض 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسعلى هامش انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في الرياض، تم الإعلان عن تحالف بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة الاستثمار، وشركة إليومينا بالولايات المتحدة الأمريكية، لإنشاء مركز إليومينا لتسريع الأعمال وجذب الشركات الناشئة مما يدعم المملكة في إنشاء منظومة ابتكار لقطاع الجينوم وتطوَّير مشاريعه.وبموجب التحالف ستُصبح شركة إليومينا الشريك التقني في التطوَّير الجينومي، لدعم وتمكين أنشطة برنامج الجينوم السعودي في المدينة، فيما ستتولى وزارة الاستثمار دعم "إليومينا" في إجراء التقديمات المناسبة لأصحاب المصلحة الحكوميين المعنيين في صنع قرار استراتيجي في مجال الرعاية الصحية، وبناء الشراكات لتنفيذ مشاريع الجينوم الكبيرة وعلم الجينوم في المملكة.ويهدف التحالف إلى إنشاء لجنة علمية مشتركة لمناقشة برامج الطب الشخصي، والتطبيقات الصحية لدعم تطوَّير مشاريع الجينوم، وتقديم الدعم للمدينة من خلال تدريب الكوادر الوطنية في معمل برنامج الجينوم السعودي المركزي.كما يهدف إلى تطوّير وتنفيذ برامج الجينوم والتسلسل الوراثي والاختبارات الجينية والحيوية في المشاريع البشرية وغير البشرية بالمملكة، لدعم برنامج الجينوم السعودي وقطاع الصحة والقطاعات الأخرى ذات العلاقة، إضافة إلى بناء أنظمة إدارة البيانات الوراثية لحفظها وتحليلها وحمايتها ومشاركتها وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، وتصميم أطر تسويق البيانات والمنتجات للاستفادة منها في تطوير العلاجات وتعزيز الصحة العامة.//انتهى//22:37ت م0234