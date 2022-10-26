جدة 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسرعى صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي محافظ جدة مساء اليوم الحفل الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بجدة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تحت عنوان "التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين", بحضور المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع وقيادات الإدارة وجمع من منسوبي ومنسوبات التعليم, وذلك بفندق جدة هيلتون.وفور وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم.بعد ذلك شاهد الحضور أربع لوحات غنائية عن جهود الدولة في الارتقاء بالتعليم، تلاها فيلم وثائقي، استعرض جهود إدارة تعليم جدة في العملية التعليمية.ثم ألقى المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع كلمة أوضح فيها أن المعلمين هم البداية الحقيقية للتحول في التعليم, وهم من يحدث الفرق وصولاً لمخرجات تعليمية تواكب تطلعات قياداتنا الرشيدة - أيدها الله -, في السير قدماً بالوطن والمواطن نحو الصدارة العالمية علمياً واقتصادياً واجتماعياً.وفي ختام الحفل كرم سمو محافظ جدة أكثر من 500 معلم ومعلمة بهذه المناسبة, كما كرم أبناء المعلمين المتوفين هذا العام, بعدها التقطت الصور التذكارية للمكرمين والمكرمات مع سموه.// انتهى //22:39ت م0235