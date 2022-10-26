الرياض 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض حضر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة اليوم حفل سفارة جمهورية كوريا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير بحي السفارات في الرياض.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية كوريا لدى المملكة جون يونغ بارك وعدد من منسوبي السفارة.حضر الحفل مدير الإدارة العامة لشؤون السلك الدبلوماسي السفير عبدالله الراشد وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //22:40ت م0236