تونس 1 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي اليوم وزير الدولة المستشار لدى الرئاسة التشادية آدوم يونوسمي الذي سلمه رسالة موجهة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد من قبل رئيس السلطة الانتقالية التشادي محمد إدريس ديبي.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر تطورات الوضع السياسي وأهمية استكمال المسار الانتقالي في التشاد.وأضاف بيان لوزارة الخارجية التونسية أن الجانبين تطرقا إلى "حساسية الوضع الأمني في الساحل الأفريقي وفي حوض بحيْرة تشاد".//انتهى//22:43ت م0237