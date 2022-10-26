أبهـا 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واساختتمت جامعة الملك خالد اليوم، معسكر الدراسات التحسينية، الذي عُقد بالمدينة الجامعية بالقرعاء، بالشراكة بين كلية الهندسة والشركة السعودية للكهرباء، وذلك بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ورئيس القطاع الجنوبي للتوزيع وخدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء بالنيابة المهندس عبدالله بن زين العمري، وعدد من منسوبي وقيادات الجهتين.وشهد الحفل تكريم معالي رئيس الجامعة للفرق المشاركة في المعسكر، التي قدمت دراسات متعددة، منها: دراسة أثر الصواعق على الشبكة الكهربائية وطرق التخفيف من آثارها، وتحسين أداء مغيرات الجهد في محولات محطتي بدر الجنوب والمجمع، وتحسين إجراء قياس رضا العملاء والتعامل مع الشكاوى، وأتمتة توثيق عملية جاهزية قاعات الاجتماعات ومراكز الأزمات والسيطرة على الكوارث.وأوضحَ وكيل كلية الهندسة للبحث والدراسات العليا الدكتور سعيد القاضي أن الهدف الرئيس من إقامة مثل هذه المعسكرات هو إشراك الطلبة في حل الإشكاليات التي قد يواجهونها في الشركات أو الإدارات التي سيعملون بها، وزيادة احتكاكهم المباشر بالمهندسين من شركة الكهرباء لتهيئتهم لبيئة العمل، وكذلك التعريف بمنهجية التحسين الخاصة بالشركة السعودية للكهرباء، وذلك من خلال إقامة مجموعة من ورش العمل، وتطبيق المنهجية، والخروج بأفضل النتائج.يذكر أن المعسكر شهد مشاركة 22 طالبًا من كليات الهندسة وعلوم الحاسب الآلي والأعمال.// انتهى //22:55ت م0239