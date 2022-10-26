جيزان 1 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسفاز فريق التهامي لكرة اليد على نظيره الوطن بنتيجة 45-16، في المباراة التي جمعتهما اليوم، بالصالة المغلقة بمدينة الملك فيصل الرياضية بجيزان، في ختام منافسات الدور الأول من دوري منطقة جازان لكرة اليد للدرجة الثانية.يذكر أن الدور الثاني من دوري منطقة جازان لكرة اليد للدرجة الثانية ينطلق بعد غدٍ الخميس بإقامة مباراة تجمع فريق الأمجاد بنظيره التهامي.// انتهى //22:58ت م0240