نواكشوط 1 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسأعلن البنك الدولي تخصيص 100 مليون دولار لتمويل خطة التصدي للآثار التي خلفتها السيول والفيضانات في مختلف الولايات الموريتانية.جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني أوسمان مامودو مع مسؤولي المشاريع في البنك الدولي.وأشارت وزارة الشؤون الاقتصادية إلى أن الاجتماع الذي شارك في مدير العمليات بالبنك الدولي المكلَّف بموريتانيا ناتان بيلتي إلى مختلف المشاريع المنفذة في موريتانيا للإطلاع على العراقيل والعقبات التي تعترض تنفيذها.//انتهى//23:21ت م0241