حائل 01 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسانطلقت اليوم الجلسات العلمية الأولى لملتقى حاتم الطائي الدولي بعنوان " التطور التاريخي لصناعة القهوة" .وناقشت الجلسات دراسة التحولات المعجمية والأنساق الدلالية والأعراف السيميائية، والنشأة والتطور للقهوة، وكذلك كتابات الرحالة عن القهوة السعودية في مشاهدات الرحالة الغربيين، بالإضافة إلى مناقشة القهوة السعودية في الحاضر وآفاق المستقبل، وطرق زراعة البن الخولاني في منطقة جازان، وكمية القهوة في الأسواق السعودية والموانىء.واختتمت الجلسات بمناقشة حاضر القهوة السعودية ومستقبلها "منطقة سلمى في حائل أنموذجا" ، كما جرى مناقشة عددٍ من النقاط المهمة التي أَثْرَتْ هذه الجلسات.// انتهى //23:25ت م0243