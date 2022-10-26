نيويورك 1 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 26 أكتوبر 2022 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضًا 28.51 نقطة، 0.74%، إلى 3830.60 نقطة, وانخفض المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 228.13 نقطة، 2.04%، ليغلق عند 10970.99 نقطة.فيما سجَّل المؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً بواقع 2.37 نقطة، 0.01% إلى 31839.11 نقطة.//انتهى//23:38ت م0244