القاهرة 2 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واستواصلت لليوم الخامس عشر على التوالي منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية، التي تستضيفها مصر بالمدينة الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أكثر من 1041 رامياً وراميةً من 88 دولةً من مختلف دول العالم.وفاز منتخب سويسرا بالميداليتين الذهبية والفضية، في منافسات "300 متر" بندقية" من وضع الرقود" للسيدات، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب منتخب النمسا.وحصد المنتخب النرويجي في مسابقة "300 متر" بندقية" من وضع الرقود" للرجال الميدالية الذهبية، وفاز المنتخب البولندي بالفضية، والمنتخب النمساوي بالبرونزية.وفي مسابقة "300 متر بندقية 3 أوضاع" للسيدات، كانت الميدالية الذهبية من نصيب المنتخب النرويجي، فيما حصد منتخب سويسرا الميدالية الفضية، والمنتخب الألماني البرونزية.//انتهى//00:00ت م0001