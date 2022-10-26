نواكشوط 2 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك مساء الأربعاء، المندوبَ السامي للائتلاف من أجل الساحل "جيمي آدوم رفوقا" الذي يزور نواكشوط حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتفعيلها، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة في تحقيق الأمن والاستقرار.//انتهى//00:07ت م0003