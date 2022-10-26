الرياض 2 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد أولف كريسترسون رئيس وزراء مملكة السويد، بمناسبة فوزه بانتخابات رئاسة الوزراء في بلاده.وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة فوزكم بانتخابات رئاسة الوزراء في مملكة السويد، أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، متمنين لدولتكم دوام الصحة والسعادة، ولشعب مملكة السويد الصديق التقدم والرقي ".// انتهى //00:19ت م0004