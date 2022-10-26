سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ السيد أولف كريسترسون بمناسبة فوزه في انتخابات رئاسة الوزراء بمملكة السويد
الخميس 1444/4/2 هـ الموافق 2022/10/27 م واس
الرياض 2 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد أولف كريسترسون رئيس وزراء مملكة السويد، بمناسبة فوزه بانتخابات رئاسة الوزراء في بلاده.
وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة فوزكم بانتخابات رئاسة الوزراء في مملكة السويد، أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، متمنين لدولتكم دوام الصحة والسعادة، ولشعب مملكة السويد الصديق التقدم والرقي ".
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