سياسي / سمو ولي العهد يهنئ السيد أولف كريسترسون بمناسبة فوزه في انتخابات رئاسة الوزراء بمملكة السويد
الخميس 1444/4/2 هـ الموافق 2022/10/27 م واس
الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد أولف كريسترسون رئيس وزراء مملكة السويد، بمناسبة فوزه بانتخابات رئاسة الوزراء في بلاده.
وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ فوزكم بانتخابات رئاسة الوزراء في مملكة السويد، وأعرب لدولتكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، متمنياً لدولتكم دوام الصحة والسعادة، ولشعب مملكة السويد الصديق التقدم والازدهار ".
// انتهى //
00:19ت م
0005