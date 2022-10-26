الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد أولف كريسترسون رئيس وزراء مملكة السويد، بمناسبة فوزه بانتخابات رئاسة الوزراء في بلاده.وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ فوزكم بانتخابات رئاسة الوزراء في مملكة السويد، وأعرب لدولتكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، متمنياً لدولتكم دوام الصحة والسعادة، ولشعب مملكة السويد الصديق التقدم والازدهار ".// انتهى //00:19ت م0005