جدة 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسشَهِدَ مديرُ عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، اختتامَ البطولة الرياضية الأولى لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، وذلك في مركز تدريب وإصلاحية السجون في محافظة جدة.وشملت البطولة عددًا من المسابقات في خماسيات كرة القدم والرماية وألعاب القوى وسباق الماراثون، وذلك ضمن دور المديرية العامة للسجون في الاهتمام بالجانب اللياقي والصحي لمنسوبي ومنسوبات القطاع، والمستفيدين من المراكز التأهيلية التخصصية.// انتهى //00:22ت م0006