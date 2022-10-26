القاهرة 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واستأهَّلَ المنتخبُ المصري لكرة القدم الشاطئية إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على المنتخب المغربي بنتيجة 5 - 4 في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية المقامة حالياً في موزمبيق.وبهذا الفوز سيواجه منتخب مصر في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية الفائز من مباراة السنغال وموزمبيق.// انتهى //01:08ت م0009