القاهرة 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسانطلقت مساء أمس الأربعاء بالقاهرة فعاليات المؤتمر الوزاري الفرانكوفوني السادس، بتنظيم الوكالة الجامعية للفرانكوفونية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر في إطار النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكوفونية العلمية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، ومُشاركة عدد من الوزراء العرب ورؤساء الجامعات، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.ويهدف المؤتمر الذي تستمر فعالياته لثلاثة أيام إلى تبادل الأفكار والرؤى والمُقترحات للتوصل إلى الصورة النهائية بشأن "البيان من أجل دبلوماسية علمية فرانكوفونية"، والذي تم إطلاق فكرته خلال المؤتمر الخامس الذي عُقد في العاصمة الرومانية بوخارست في شهر سبتمبر من العام الماضي.ووجه السيسي، كلمة لأعمال النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية، أكد فيها على أن التقارب المتنامي بين مصر والوكالة الجامعية للفرانكوفونية يستحق كل تأييد ومؤازرة.من جانبه، نوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور أيمن عاشور، خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر إلى حرص بلاده على تفعيل أوجه التعاون الوثيق والمستمر مع الوكالة الجامعية للفرانكوفونية كونها أكبر شبكة جامعية في العالم تضم أكثر من 1000 جامعة على مستوى 120 دولة.من جهته، أوضح رئيس الوكالة الجامعية الفرانكفونية الدكتور سورين كيمبيانو أن الوكالة تهدف من تنظيم المؤتمر إلى دعم التجديد والابتكار وجمع العلماء للتشاور وتبادل الخبرات، وتشجيع البحث العلمي وريادة الأعمال، معرباً عن سعادته بالمشاركة الكبيرة للطلاب من 50 دولة.بدوره، أكد عميد الوكالة الجامعية الفرانكفونية الدكتور سليم خلبوس اهتمام الوكالة الدائم بتطوير العلاقات بين الجامعات ودعم التعاون بينها في رقمنة التعليم وتنمية الدبلوماسية العلمية، موضحاً أن هذه النسخة تشهد عدة أحداث رئيسية مثل المؤتمر العلمي الذي يجمع 40 وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي من الدول الفرانكفونية.// انتهى //02:14ت م0010