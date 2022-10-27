نيويورك 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم، عن إدانتهم بشدة الهجمات الإرهابية الحوثية بالطائرات المسيرة في 21 أكتوبر 2022 على ميناء الضبة النفطي حيث كانت ترسو ناقلة نفط.وعد الأعضاء، في بيان صحفي اليوم، هذه الهجمات تهديداً خطيراً لعملية السلام واستقرار اليمن والأمن البحري بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي.وشدد الأعضاء على أن أي تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني، داعين الحوثيين إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات واحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وإعطاء الأولوية للشعب اليمني والانخراط بشكل بناء في الجهود لتجديد هدنة.وجدد الأعضاء دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ، في جهوده نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية على أساس المرجعيات المتفق عليها.// انتهى //02:47ت م0011