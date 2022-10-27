نواكشوط 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واساستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في نواكشوط اليوم، رئيس المجموعة المستقلة رفيعة المستوى للأمن والتنمية في الساحل محمدو أوسوفو.وأكد أوسوفو أن اللقاء جاء ليبحث تقييم استراتيجية الأمن والتنمية في الساحل وتهديدات المنظمات الإرهابية والإجرامية، مبيناً أن اللقاء جاء نتيجة لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة والمتعلقة بالاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومجموعة الدول الخمس بالساحل.// انتهى //03:09ت م0012