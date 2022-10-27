ينبع 02 ربيع الاخر 1444هـ الموافق 27 أكتوبر 2022م واسرأس محافظ ينبع رئيس مجلس أدارة بر ينبع / سعد بن مرزوق السحيمي أجتماع مجلس إدارة جمعية البر والخدمات الاجتماعية الثالث وذلك بصالة الاجتماعات بمبنى الجمعية و بحضور نائب رئيس المجلس / عبد الرحيم بن حمود الزلباني و أعضاء المجلس حيث في بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحضور وأثنى على الجهود التي يبذلها أعضاء مجلس الإدارة لخدمة العمل الخيري تلى ذلك مناقشة جدول الاعمال والذي تضمن تقرير عن البرامج والأنشطة ومنها الدعم المباشر وأعانات الداعمين والمساعدات النقدية الشهرية ودعم منصة أحسان والمبادرات والزيارات واللقاءات تلى ذلك الموافقة على التامين الطبي للكادر الادراي بالجمعية وكذلك ترقية عدد من الموظفين وتمت مناقشة مايتعلق في بعض أستثمارات الجمعية تلى ذلك أطلع المجلس المدير الفني للجمعية بدر الرفاعي عن المبادرات والتعديلات خلال الفترة الماضية ومنها أنشاء مكتب القسم النسائي وتجهيزه وأنشاء مكتب الاستقبال وإعادة ترميم وتجهيز مكتب ينبع الصناعية وعمل أستبيان لفريق الحوكمة لمستفيدي الجمعية بعد ذلك تم مناقشة ما أستجد من أعمال .// انتهى //06:27ت م0016