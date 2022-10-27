سدني 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واساعلنت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ في بيان صادر عن مكتبها ان استراليا تلتزم بعدم إجراء تجارب صاروخية مدمرة ضد الأقمار الصناعية، بما يتفق مع دورها كجهة فاعلة مسؤولة في الفضاء.وقال البيان "عند إجراء هذه الاختبارات ، تولد كميات كبيرة من الحطام التي تبقى في الفضاء لسنوات ؛ مما يهدد الأقمار الصناعية والأجسام الفضائية الأخرى. إن استخدام هذه الصواريخ لتدمير الأجسام الفضائية أمر غير مسؤول ويشكل تهديدات للموجودات الفضائية لجميع الدول. أستراليا تنضم إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا واليابان وألمانيا وجمهورية كوريا في هذا الالتزام نحو مجال فضاء أكثر أمانًا واستقرارًا وسلمية. ندعو جميع الدول إلى الالتزام بهذا الامر كإجراء من تدابير الشفافية وبناء الثقة".// انتهى //07:16ت م0019