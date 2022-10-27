الطائف 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسعرض طلاب وطالبات تعليم الطائف الموهويين 356 مشروعاً علمياً في معرضي الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ( إبداع 2023 ) ، والتي تنظمه إدارتي الموهوبين والموهوبات، وذلك بواقع 270 مشروعاً للطالبات و 86 مشروعاً للطلاب.وتضمن المعرضين لدى البنين والبنات ، المشاريع البحثية المقدمة في 21 مجالاً في "الكيمياء الحيوية، علم الأحياء الحسابي والمعلوماتيه، علوم النبات، علم المواد، الرياضيات، علم الأحياء الدقيقة، العلوم الاجتماعية والسلوكية، نظم البرمجيات، الهندسة الطبية الحيوية، الهندسة البيئية، علوم الأرض والبيئة،الكيمياء،علوم الحيوان، الروبوتات والأجهزة الذكية، الفيزياء والفلك، التقنيات الهندسية، الأنظمة المدمجة، علم الأحياء الخلوية والجزئية، الطب الحيوي والعلوم الصحية، الطاقة،العلوم الطبية الانتقائية ، حيث وقف المحكمين والمحكمات من مؤسسة موهبة على المشاريع العلمية لتقديم التغذية الراجعة للمشاريع .ودشن معرض المشاريع التي أحتوت أعمال الطلاب المساعد للشؤون المدرسية محمد النفيعي والمقام بمدارس الأندلس الأهلية بحضور المساعد للشؤون التعليمية للبنين الدكتور ساعد الثبيتي وعدد من القيادات التعليمية حيث اطلع على أعمال الطلاب ومشاريعهم البحثية والابتكارية واستمع من الطلاب إلى شرح مفصل عن تلك الأعمال.وفي السياق ذاته افتتحت المساعدة للشؤون التعلبمية بنات مها الزايدي معرض الطالبات بحضور عدد من القيادات التعليمية بنات والطالبات، واطلعت على أعمال الطالبات ومشاريعهن البحثية والابتكارية واستمعت الى شرح مفصل عن كل مشروع.ونوّه المساعد للشؤون المدرسية محمد النفيعي ، على الدور الهام الذي توليه وزارة التعليم وإدارة التعليم في رعاية الموهوبين والموهوبات وتقديم الدعم الكامل لهم تعليمياً ، لتكون بيئة الموهبة في المدارس جاذبة ومحفزة في تحقيق أفضل المشاريع العلمية والابتكارات ، مشيراً أن الشراكة القوية بين المدرسة والمنزل تساهم في احتضان وتعزيز مشاريع المبدعين والمبدعات من الطلبة.// انتهى //07:17ت م0020