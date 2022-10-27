ينبع 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسألتقى أمس محافظ ينبع / سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المعين المهندس / عبد الهادي بن عبد الرحمن الجهني حيث في بداية اللقاء رحب به المحافظ وهناه على الثقة متمنيا له التوفيق والسداد ومنوها بما تشهده الهيئة الملكية بينبع من تطور وتميز في الخدمات المقدمة تلى ذلك تبادل المواضيع المشتركة بين الهيئة الملكية والمحافظة وسبل تدعيمها لاستكمال النهضة التنموية التي تشهدها المحافظة وخاصة في المجالات التطويرية والمشاريع التنموية وتطوير الخدمات وفي ختام اللقاء أعرب الرئيس التنفيذي عن شكره وتقديره لمحافظ ينبع ومؤكدا على تعاون الهيئة الملكية بينبع مع جميع الجهات الحكومية بالمحافظة لما فيه خدمة الصالح العام .// انتهى //07:29ت م0022