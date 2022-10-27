الطائف 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسانجزت الفرق الميدانية بأمانة الطائف برنامجاً لدهان بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية المحددة للمسارات، ضمن أعمال تأهيل وصيانة شبكة الطرق الداخلية، تجاوزت أعمال الدهان المنفذة أكثر من 49 ألف متر طولي بالشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات.وقد عززت أمانة الطائف برامجها للقضاء على التشوهات البصرية بأعمال للصيانة والتأهيل والتحسين نفذتها فرق العمل الميدانية، والتي تهدف الى دعم خطط تحسين المشهد الحضري بالمدينة والضواحي، والحفاظ على بيئة صحية مثالية، ومن أهم الاعمال الجارية دعم النظافة ورفع الحواجز الخرسانية والنفايات الصلبة ومعالجة حفر الشوارع، وإزالة إزالة مشوهات أعمدة الانارة وإعادة تأهيل الترصيف، ونقل مخلفات الهدام والبناء، ومعالجة الكتابات المشوهة للجدران، وإصلاح حفر وتشققات الشوارع الداخلية..وأوضحت أمانة الطائف فعلت العديد من الخطط التنموية الداعمة لبرامج جودة الحياة والمعززة لأنسنة المدن، كما عملت على قياس الأداء من خلال مؤشرات لقياس الإنجاز ووتيرة العمل والمتابعة الميدانية ورصد التحديات ووضع الحلول العاجلة، من خلال غرفة مخصصة لمتابعة أعمال تحسين المشهد الحضري.وأشارت الأمانة أنها عالجت كافة البلاغات الواردة عبر تطبيق خدمة صور وارسل في تطبيق الهواتف الذكية "بلدي" او عبر هاتف العمليات الموحد 940، وهناك 10 بلديات فرعية ومكتب للخدمات البلدية تعمل على دعم أعمال معالجة التشوهات البصرية.// انتهى //07:30ت م0023