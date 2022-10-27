إسلام آباد 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - بالعفو وإطلاق سراح ستة أشخاص من الجنسية الباكستانية تم إيقافهم في شهر رمضان الماضي في ساحة المسجد النبوي الشريف، وذلك استجابةً لطلب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.واهتمت بتوزيع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حقائب إيوائية على المتضررين من الفيضانات في إقليم السند الباكستاني.وأخبرت عن استلام باكستان قرضاً بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الآسيوي لدعم الاقتصاد الباكستاني وإعادة تأهيل المتضررين من الفيضانات.وفي الشأن الأمني أخبرت عن نجاح الشرطة الباكستانية في القضاء على عنصرين إرهابيين كانا يخططان لتنفيذ هجوم انتحاري على رئيس لجنة سلام حكومية في مدينة ديرة إسماعيل خان.وتناولت صحف الخميس متفرقات منها مقتل سيدة وإصابة العشرات إثر اندلاع نيران في ناقلة وقود عقب انقلابها في الهند، وارتفاع حصيلة ضحايا إعصار سيترانج الذي ضرب بنجلاديش إلى 28 شخصًا.// انتهى //07:31ت م0024