الطائف 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسقام مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني بجولة على الورش والمعامل بالكلية التقنية بالطائف والتقى المتدربين والمدربين واطمأن على سير العمل ، مشيرا إلى أهمية تظافر الجهود لتحقيق الأفضل .وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة أن الإدارة العامة بالمنطقة تدعم المنشآت التدريبية وتقوم بالإشراف العام على سير العملية التدريبية بكافة المنشآت فيما يحقق تطلعات وخطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتوجيهات معالي المحافظ الدكتور أحمد الفهيد الذي يتابع هذه الأعمال وخاصة الجوانب التطويرية بشكل مستمر إثر ذلك عقد مدير عام الإدارة اجتماعا مع عميد ووكلاء ورؤساء الأقسام حيث رحب عميد الكلية خالد الغامدي بالمدير العام وشكره على زيارته للوقوف على سير العمل والاطلاع على الخطة التشغيلية في الكلية .ثم قدم وكيل الكلية لضبط الجودة المهندس خالد المالكي عرضا مرئيا عن الكلية والأقسام والتخصصات التدريبية والإنجازات ورحلة التحول الرقمي والخطة التشغيلية وأبرز ما تم من جهود في تحقيق متطلبات معايير الاعتماد .وفي نهاية الاجتماع أشاد مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة بما شاهده من إنجازات وبرامج نوعية في الكلية مؤكدا على أهمية التركيز على جانب التوظيف ومتابعة الخريجين الذي يعد من أولويات مستهدفات المؤسسة.// انتهى //07:41ت م0026