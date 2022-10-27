مكة المكرمة 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس أمس, الخطة الخمسية للمعهدين والكليتين بالمسجد الحرام في قسميها الرجالي والنسائي.وأكد معاليه أن الخطة الخمسية تنبثق منها أهداف وكالة الشؤون العلمية والأكاديمية في بناء خطة إستراتيجية موحدة للمنظومة التعليمية، وبناء خطط تطويرية للبرامج التربوية والتعليمية والعلمية، وإيجاد بيئة مستقرة محفزة لجلب الكوادر الوظيفية المتميزة، والارتقاء بالعملية التعليمية من خلال دعمها بالبرامج العلمية والأنشطة اللاصفية، والقدرة على تلبية احتياجات المنظومة بضمان الاستدامة المالية.وتهدف وكالة الشؤون العلمية والأكاديمية إلى ضمان تحقيق التوجهات الإستراتيجية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتنفيذ الخطة الخمسية ومتابعتها وتقييمها المستمر بمتابعة من معالي الرئيس العام.من جانب آخرا, أطلق الدكتور السديس مشروع التطوير الإداري وهو مشروع يهدف لتعزيز الجودة الإدارية وتمكين القدرات البشرية وبرنامج تجويد العلم الذي يهدف لتعزيز المخرجات التعليمية للطلاب الخريجين, مشيداً على تكثيف الجهود في خدمة حفاظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوسيع مسارات مسابقة حفاظ الحرمين وتوفير كافة الدعم لإنجاح المسابقة.// انتهى //07:59ت م0028