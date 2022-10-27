الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسأوضح تجمع الرياض الصحي الثالث أن عدد المستفيدين من برنامج الطب الاتصالي بمستشفى عفيف العام خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022م بلغ 391 مستفيداً بمختلف التخصصات الطبية العامة، فيما قدم البرنامج خدماته لـ 8 مستفيدين من خلال تقديم استشارة طبية تخصصية وذلك بالاتصال مع مستشفى الصحة الافتراضي ومنها تخصص النطق والتخاطب للأطفال، وأمراض الدم، والكلى، والعلاج الطبيعي والوظيفي، والتأهيل الطبي, وذلك من خلال نخبة من التخصصات الطبية المتميزة التي أسهمت ولله الحمد في خفض الإحالات الطبية لتلك الحالات المرضية وتوفير الخدمة التخصصية لهم بكل يسر وسهوله.وبين أن خطط التحسين المختلفة تستهدف مواكبة الاحتياج المتسارع للتخصصات الطبية المختلفة والغير متوفرة للمستفيدين, بهدف تقليل التكلفة العلاجية لهم عبر تقنية الطب الاتصالي وتسهيل تقديمها له دون تحميل عنا السفر أو أي تكاليف أخرى.// انتهى //08:12ت م0030