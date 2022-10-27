المدينة المنورة 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسأطلقت إدارة المسؤولية الاجتماعية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة, مبادرة لصناعة الفرص التطوعية تحت شعار "طيبة تبادر" تشمل 69 فرصة تطوعية لخدمة وتنمية أفراد المجتمع في عدة مجالات, بالشراكة مع إحدى مؤسسات القطاع الخاص.وتهدف المبادرة إلى تحقيق خدمة المجتمع, وتعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في المشاركة لتقديم الخدمات التطوعية ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها, وإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للمشاركة في المبادرة من خلال فتح مجالات متعددة للعمل التطوعي.وتستهدف المبادرة 3000 فرد من أبناء المجتمع, ويشارك في تنفيذها 540 متطوعاً من خلال 108 فرصة عمل تطوّعي متقدمة في 69 وجهة عمل تطوعية.// انتهى //08:15ت م0031