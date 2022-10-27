غزة 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واساعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة من الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ، أن بحرية الاحتلال حاصرت في بحر منطقة /السودانية/ شمال قطاع غزة، مركب صيد لفلسطيني، واعتقلت خمسة صيادين كانوا يعملون على متنه، حيث استهدفت المركب بالنار والغاز، وقامت بالاستيلاء عليه وسحبه إلى ميناء إسدود.وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي استهداف الصيادين ومراكبهم في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.// انتهى //09:13ت م0033