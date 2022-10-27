الرباط 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إحباط الأمن المغربي أمس مخططات إرهابية كانت تستهدف أمن البلاد، بعد تمكنه من توقيف خمسة أشخاص موالين ل"داعش" الإرهابي في خمس مدن من البلاد.وتناقلت صحف الرباط إدانة الخارجية الأردنية لحملة التصعيد الإسرائيلية المستمرة ضد المدن الفلسطينية، والتي تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف في المنطقة.وتابعت الصحف التطورات التي يشهدها السودان، مشيرة إلى استمرار الاحتجاجات المطالبة بحكومة مدنية قادرة على إخراج البلاد من المأزق السياسي والأزمات العديدة.وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الجديد في بريطانيا ريشي سوناك، أقر بأن بلاده تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، متعهداً بإصلاح الأوضاع التي خلفتها سياسة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تروس.// انتهى //09:37ت م0035