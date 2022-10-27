القاهرة 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، لمجابهة غلاء المعيشة، ودعم المواطنين من أجل تخطى تأثيرات الأزمة العالمية الراهنة.واهتمت الصحف بتأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قوة العلاقات المصرية الإماراتية كونها تمثل نموذجًا مثاليًا للعلاقات الطيبة القوية، التي تجمع دولتين وشعبين شقيقين، كما أنها تظل نموذجًا لما يجب أن تكون عليه العلاقات المتميزة، بين الدول العربية الشقيقة.وواكبت صحف الخميس الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر، تحت شعار قمة "لم الشمل العربي".وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مبرزة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيًا، من أنحاء متفرقة من مدن الضفة الغربية المحتلة. ‬وأشارت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى تحذير هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة أن الالتزامات الدولية الأخيرة بشأن المناخ مازالت بعيدة جدًا عن تلبية اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، كذلك تأكيد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن هناك قرارات صعبة قادمة تنتظر بريطانيا.// انتهى //09:48ت م0037