رام الله 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم، 35 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة.وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت في الخليل 17 فلسطينيًا، جميعهم من بيت أمر، كما اعتقلت الأسير المحرر أسيد أبو خضير من بلدة صوريف، مضيفةً أنه في رام الله، اعتقل 7 فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.كما اعتقلت قوات الاحتلال من القدس المحتلة 3 فلسطينيين، ومن نابلس اعتقل شابان، وكذلك اثنان من بيت لحم، وثلاثة من جنين.ومن قطاع غزة، اعتقلت بحرية الاحتلال في بحر منطقة السودانية شمال القطاع، خمسة صيادين.// انتهى //11:03ت م0046