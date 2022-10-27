نجران 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسنظمت جامعة نجران، ممثلة في كلية العلوم الطبية التطبيقية أمس، ورشة عمل للتعريف بالسجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية التابع لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.وهدفت الورشة إلى نشر الوعي عن الخلايا الجذعية وأهمية التبرع بها، كما استعرضت آلية الانضمام إلى السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية، وتدريب المتطوعين على تسجيل البيانات وطريقة أخذ العينات، إضافةً إلى تصحيح بعض المفاهيم وتعديل الانطباع السائد عن عملية التبرع بأنها عملية جراحية معقدة، مبينة أنها عملية تتم بشكل سهل جداً، وأهمية التبرع بها وتسجيل الراغبين بالتبرع بها مستقبلاً من منسوبي وطلبة الجامعة والمجتمع المدني، وذلك بالتعاون مع السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية.// انتهى //11:07ت م0047