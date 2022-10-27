تبوك 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسنظم نادي تبوك الأدبي، أمس محاضرة بعنوان: "الهوية عند شعراء منطقة تبوك"، بحضور عدد من المهتمين والمهتمات بالشأن الثقافي بالمنطقة، وذلك بمقر النادي بمدينة تبوك.وتناولت المحاضرة التي قدمها الدكتور عبدالعزيز البلوي عدداً من المحاور أهمها الحركة الشعرية بمنطقة تبوك، والمكان وتأثيره، والبعد الوطني عند شعراء تبوك، إلى جانب مصادر الصورة الفنية لدى شعراء وشاعرات المنطقة.// انتهى //11:13ت م0048