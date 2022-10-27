الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسأعلن ديوان المظالم أن عدد الدعاوى والطلبات التي تم إنجازها بمحاكم ديوان المظالم في جميع مناطق المملكة وفي مختلف مراحل التقاضي خلال الربع السنوي الأول من العام الهجري الحالي 1444هـ هو 32605 دعاوى؛ عُقد لها 60406 جلسات رقمية، وبنسبة إنجاز 116% من حجم العمل بزيادة 9578 دعوى عن ما تم إنجازه في الربع السنوي الأخير من العام المنصرم.جاءت تلك الأرقام والإحصاءات جميعها في التقرير الربع السنوي الأول لمحاكم ديوان المظالم للعام الهجري الحالي 1444هـ، حيث ذكر التقرير أن عدد الدعاوى المقيدة خلال الفترة ذاتها من هذا العام هو 28091 دعوى.ويعتمد ديوان المظالم بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف في نشر هذه الأرقام تحقيقاً للشفافية ولرفع نسب الإنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة.// انتهى //11:16ت م0050