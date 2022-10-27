الدمام 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسانطلق أمس الملتقى الافتراضي الدولي لمركز الإرشاد الجامعي بدول مجلس التعاون الخليجي، بعنوان "جودة خدمات مراكز الارشاد الجامعي في ضوء معايير الاعتماد المؤسسي والدولي" الذي ينظمه مركز الارشاد الجامعي التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ويستمر يومين بمقر الجامعة، بمشاركة ٣٠٠ من المتخصصين والمهتمين.وأوضح نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي، أن خدمات الارشاد والدعم الطلابي أصبحت جزءاً حيويا من العملية التعليمية، ومهمة رئيسية للجامعة، لمساعدة الطلاب للتكيف مع الحياة الجامعية، والتغلب على الصعوبات النفسية التي تتميز بها مرحلتهم العمرية، مما يؤدي الى تحسين فرص نجاحهم وتقدمهم في مسيرتهم التعليمية.من جانبها بينت رئيسة مركز الارشاد الجامعي بالجامعة الدكتورة عبير الرشيد، أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات ونقل التجارب بين مراكز الارشاد الجامعي بدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز التواصل المهني بين المختصين في مراكز الارشاد الجامعي، إضافة إلى استعراض مؤشرات التحسن الناتج عن الاعتماد الدولي على مستوى الأداء والخدمات النفسية والأكاديمية المقدمة للطلبة.// انتهى //11:52ت م0056