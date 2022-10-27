أبها 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، جلسة مجلس المنطقة الأولى في دورته العادية الرابعة للعام المالي 1444/1443هـ، بحضور أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية والأهالي، وذلك في مقر الإمارة.وخلال الاجتماع ناقش المجلس عددًا من الملفات التنموية منها: ضبط حوكمة الشراكة والتكامل بين الإمارة وهيئة تطوير المنطقة وبرنامج المدن الصحية ومؤشرات أدائها، والأماكن المعززة للصحة وجودة الحياة بمنطقة عسير و مختصر الإستراتيجية للبرنامج بعسير، ومؤشرات الأداء، والممكنات الإستراتيجية.واستعرض سمو أمير المنطقة مهام لجان مجلس المنطقة بعد مواءمتها مع إستراتيجية هيئة تطوير عسير حيث تشمل: إعادة تشكيل لجان المجلس للمواءمة، وتوصيف مهام اللجان وتسـمية أعضاء لـجنـة مـن أعضاء المجلس والمجـالس المحلية وهيئـة تطوير منطقة عسير وخبـراء المجتمع المحلي إن لزم، ووضع آلية عمل موحدة للجان تضمن تفعيـل أدوارها وتنسيق المهـام بـين جميـع الجهات ذات العلاقة.وشملت اللجان الأربع المعتمدة في المجلس، لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية، ولجنة التنمية المجتمعية وشؤون الأسرة، ولجنة الاستدامة البيئية، ولجنة الخدمات والممكنات الإستراتيجية.وأكّد سموه أن للمنطقة توجه تنموي تشرف عليه هيئة تطوير المنطقة، ويجب على القطاعات الخدمية التنموية التابعة أن يكون توجهها متماشيًا مع توجه المنطقة بصفة عامة، ليكون الهدف واحدًا والطُرق موحدة للوصول إليه، مع ضرورة تفعيل التنسيق الأفقي بين الجهات ذات العلاقة كافة.// انتهى //12:28ت م0059