سكاكا 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، قائد سلو فود الجوف متعب أحمد الهديب وأيمن صالح الخابور؛ نظير تسجيلهما نبتة السمح عالميًا، وذلك خلال مشاركتهم في معرض Terra Madri في إيطاليا في منظمة سلو فود المهتمة بالزراعة والغذاء العالمي.وأبدى سموه فخره بما تحقق من إنجاز عالمي يسجل للوطن والمنطقة ويسهم في نهضة المجال الزراعي بالجوف، منوهًا بدعم القيادة الحكيمة لكل ما يحقق مثل هذه المنجزات العالمية.حضر التكريم المستشار الخاص لسموه المشرف على مكتب تحقيق الرؤية في الإمارة الدكتور أحمد السناني، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور علي بن محمد المنصور.يذكر أن منطقة الجوف تشتهر بخصوبة أراضيها المنبسطة ووفرة المياه الجوفية، مما جعلها منبتًا لكثير من الأعشاب والنباتات والأشجار البرية، لاسيما خلال موسم هطول الأمطار حيث يكتسي أديمها بألوان الطبيعة الساحرة، ومن أشهر النباتات البرية في الجوف "السمح" وهو من النباتات الحولية، وذات قيمة غذائية متعددة وعالية وتستخدم في العديد من الأكلات.// انتهى //12:29ت م0060