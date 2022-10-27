تبوك 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسوقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز"، بمدينة تبوك، ست اتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي مع عددٍ من الشركات التعليمية بمناطق تبوك ومنطقة حائل ومنطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية.وقع الاتفاقيات من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز "تميز" الدكتور أحمد الجبيلي، كان ذلك مع عدد من الرؤساء والمديرين التنفيذيين للشركات التعليمية الآتية "مدارس منارات الصالحين الأهلية، ومدارس الملك عبدالعزيز النموذجية، ومنارات تبوك الأهلية، وتبوك العالمية، ومدارس استرا العالمية، وطلائع الغد الأهلية"، وتضم تلك المدارس (26) مجمعاً وفرعاً تعليمياً.جاء ذلك على هامش اللقاء التعريفي الذي أقامته الهيئة ممثلة بمركز "تميز" لنشر ثقافة الاعتماد المدرسي بمنطقة تبوك، الذي اختتم اليوم واستمر يومين بمشاركة وحضور مدير التعليم بمنطقة تبوك ماجد القعير وممثلي وزارة التعليم والمشرفين والمشرفات التربويين في كل من: ( تبوك – الجوف – الحدود الشمالية –حائل – القريات ) وعدد من الشركات التعليمية.واستهدف اللقاء الذي عُقد بالشراكة مع وكالة التعليم العام الأهلي، الشركات التعليمية والمدارس الأهلية والعالمية في المدن المستهدفة بالمناطق التعليمية وعددها (105) مدارس وجهات تعليمية، إضافة إلى مكاتب وإدارات التعليم الأهلي والأجنبي في إدارات تعليم المناطق المستهدفة، البالغ عددهم (26) من مشرفي ومشرفات التعليم الأهلي.وشمل اللقاء عددًا من الجلسات، تم خلالها التطرق إلى أهداف الاعتماد المدرسي وفلسفته، ودوره ومعاييره، والتقويم الذاتي وخطط التحسين والتقويم الخارجي، إضافة إلى عرضٍ عن الاعتماد المدرسي الدولي، وتنظيم عمل الهيئات الأجنبية المانحة للاعتماد المدرسي، والمنصة التقنية وآلية الشراكة وعقود اتفاقيات الاعتماد المدرسي.ويُعدُ برنامج الاعتماد المدرسي بمثابة الاعتراف الرسمي للمدرسة باستيفائها معايير الجودة المعتمدة لدى الهيئة، ويسعى نظام الاعتماد المدرسي من خلال قياس الأداء المبني على المعايير والمؤشرات إلى تبني ثقافة التقويم والتحسين المستمر واعتباره نهجاً في ممارسة المدرسة اليومية.ويهدف برنامج الاعتماد المدرسي في المملكة إلى ضبط جودة المدخلات والعمليات، وضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها، وزيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية و البشرية وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، ويُعدُّ هذا اللقاء امتداداً للقاءات التي قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بمركز "تميز"، بعقدها في جميع مناطق المملكة خلال العام الحالي 2022م.يذكر أن الهيئة، ممثلة بمركز "تميز"، وقعت خلال الفترة الماضية اتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي مع (62) شركة تعليمية تضم (989) مدرسة، و (206) آلالف طالب وطالبة، ويعد المركز أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، الذي يسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسن أساليب التقويم، وتحسن البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المستهدفات الوطنية.// انتهى //12:31ت م0061