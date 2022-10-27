الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسعقدت اليوم عدة جلسات ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة المنعقدة حاليًا بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض في يومها الأخير، تناولت خلالها موضوعات "رأس المال الجريء ومقوماته" والنمو ومنظومة الأسواق الناشئة، إضافة إلى عودة الصين للاقتصاد العالمي عقب جائحة كورونا وطموحات الشباب.واستعرضت الجلسات مناقشة كيفية تحفيز رأس المال الجريء للنمو الاقتصادي الذي يعد حجر الأساس للابتكار، إضافة إلى ما أتاحته جائحة كورونا للتوسع في الاستثمار في رأس المال الجريء والمشروعات الجديدة، ورغبة المستثمرين في العالم بالاستثمار في رأس المال الجريء، والتطلع إلى مزيد من الاستثمار في هذا النوع وتوسع مشروعاته في عدة بلدان من بينها المملكة العربية السعودية؛ حيث شهدت السنوات الثلاث الماضية إطلاق عدد من مشروعات رأس المال الجرئ الموجه للابتكار ، وذلك رغم المخاوف والأوضاع المحيطة بعد الجائحة.// انتهى //12:39ت م0063