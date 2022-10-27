حائل 2 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 27 أكتوبر 2022م واسنظّم ميدان فروسية حائل أمس, أولى سباقاته في الموسم لهذا لعام على دعم نادي سباقات الخيل.وتكوّن حفل السباق من خمسة أشواط الأول للدرجة "مفتوح 2019" حققه الجواد "ذو الفعايل " للمالك والمدرب أنور المرشدي والشوط الثاني للدرجة " لم تربح" كسبته "منة الباري " للمالك والمدرب حمود محمد البقعاوي كما فاز بالشوط الثالث مفتوح 2020م الجواد "ملح خراش " للمالك أبناء حمد فراج الدغيشم والمدرب عبدالله حمد المذعور .وحقق "شوكان" المركز الأول في الشوط الرابع "من الدرجة الأولى حتى الثالثة" للمالك والمدرب حمود محمد البقعاوي وفي الشوط الخامس " مفتوح الدرجات توج الجواد "عريمان " للمالك والمدرب حمود محمد البقعاوي.وفي نهاية الحفل، سلّم مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي الكأس والجوائز للفائزين.// انتهى //12:47ت م0065